Дизайнер всегда знает,
где купить мебель под ваши запросы!

Разработка дизайн-проекта под ключ
Авторский надзор

Моя миссия - делать уникальные интерьеры,
наполняя их цветом!

Обычных интерьеров не делаем!
Совмещаем комфорт и функциональность

Жанна Степанищева основатель студии дизайна интерьеров в Воронеже

Жанна Степанищева

АРХИТЕКТОР - ДИЗАЙНЕР ОСНОВАТЕЛЬ СТУДИИ ДИЗАЙНЕР ГОДА 2024 В ЧЕРНОЗЕМЬЕ

"Моя миссия в том, чтобы наполнять интерьер цветом и

создавать индивидуальные проекты, которые отражают 

ценности и образ жизни хозяев квартиры и дома"

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ПОРТФОЛИО

РАБОТЫ

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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

состав

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

авторский надзор & комплектация

После разработки дизайн-проекта мы берем на себя все рутинные заботы и решаем все вопросы, связанные с ремонтными работами. К моменту завершения проекта, пространство превращается в стильное, уютное и полностью обустроенное место. Для обеспечения этого результата, мы предлагаем услуги Авторского надзора и комплектации.

Делимся Опытом

Как принять квартиру у застройщика
и не потерять деньги

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