Жанна Степанищева
АРХИТЕКТОР - ДИЗАЙНЕР • ОСНОВАТЕЛЬ СТУДИИ • ДИЗАЙНЕР ГОДА 2024 В ЧЕРНОЗЕМЬЕ
"Моя миссия в том, чтобы наполнять интерьер цветом и
создавать индивидуальные проекты, которые отражают
ценности и образ жизни хозяев квартиры и дома"
После разработки дизайн-проекта мы берем на себя все рутинные заботы и решаем все вопросы, связанные с ремонтными работами. К моменту завершения проекта, пространство превращается в стильное, уютное и полностью обустроенное место. Для обеспечения этого результата, мы предлагаем услуги Авторского надзора и комплектации.
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